Авария с трамваем на Полтавском Шляхе и лобовое ДТП на Алексеевке: подробности

Кадры с разбитым пикапом, который влетел в трамвай на Полтавском Шляхе, быстро разошлись по социальным сетям.

ДТП произошло накануне вечером. 37-летний водитель пикапа “Toyota” не придерживался безопасной дистанции и столкнулся с “девяткой”. После чего выехал на встречную полосу и влетел в трамвай.

Елена Соболевская, старший инспектор ОК ГУНП в Харьковской области:

Внаслідок ДТП водій автомобіля Toyota отримав тілесні ушкодження. Його доставили до лікарні. Чоловік мав ознаки алкогольного сп"яніння, однак від проходження освідування відмовивися. Співробітники патрульної поліції склали відносно порушника протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ещё одна авария произошла уже сегодня утром. На улице Ахсарова столкнулись “лоб в лоб” машины Paugeot и Dacia Logan.

Дмитрий Гайдук, представитель Управления патрульной полиции Харьковской области:

Прибувши на місце, патрульні поліцейські встановили, що водій автомобіля Paugeot, рухаючись по вулиці Ахсарова, порушував вимоги пункту правил 11.3 та 11.4, а саме: здійснив виїзд на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем Dacia Logan. В результаті ДТП ніхто не травмувався. Патрульні склали протокол за статтею 124 про адмінправопорушення на водія автомобіля Paugeot.

Последствия аварии пришлось ликвидировать “дорожникам” - Станиславу и его коллегам. Станислав говорит, что водитель Paugeot ехал со слишком высокой скоростью.

Станислав, мастер дорожных работ:

Скорость, пёр, где-то 140 было, и иномарка и не вписалась в поворот. Ну, а мы сейчас, дорожные службы, засыпали песком. И сейчас ждём, бочка приедет, замоем масла, вот это всё после аварии и уберём.

Админпротокол будет передан в суд, где уже и будет решаться вопрос о привлечении водителя к административной ответственности.