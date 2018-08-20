Авария с участием скандально известного экс-чиновника Сергея Чечельницкого: трое погибших

На Харьковщине в результате страшного ДТП погибли три человека.

Авария произошла на автодороге Харьков-Старый Салтов. Дорогу не поделили автомобили ВАЗ и Лексус.

Социальные сети сразу всколыхнули оживленные обсуждения того факта, что иномаркой управлял чиновник, приближенный к мэру Харькова Геннадию Кернесу. Им оказался бывший главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий.

Происшествие случилось 19-го августа возле поселка Шестаково Волчанского района в 15:30.

В поселковом совете населенного пункта заверили, что о происшествии слышали, впрочем погибшие не являются жителями Шестаково. За рулем ВАЗа находился 77-летний водитель. Он, а также его шестидесятитрехлетняя пассажир от полученных в результате аварии травм погибли на месте. Еще один пассажир – женщина 74-х лет - умерла в карете скорой помощи.

Водитель транспортного средства Lexus получил ушиб грудной клетки, состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Сергей Чиж, начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области

Від місця зіткнення автомобіль марки Лексус відкинуло від удара в попутному напрямку, в якому рухався, більше, ніж на 200 метрів. Тому буде перевірятися вина не тільки водія, який виїхав із другорядної дороги, а і вина водія Лексус, який рухався по головній дорозі

Связаться с самим Чечельницким Новостям АТН не удалось, на звонки он не отвечал.

Адвокат Юлия Плетнева, которая представляла интересы Чечельницкого в суде по обвинению в деле о " кооперативной схеме ", от любых комментариев по ДТП также отказалась.

Олег Бех, начальник ГУНП в Харьковской области

Поки не будуть проведені необхідні експертизи, поки не буде визначено рух і швидкість транспортного засобу - слідчі підозру не оголосять. Однак ми перевіряємо інформацію, яка надійшла від свідків пригоди

Сейчас Чечельницкий проходит обвиняемым по делу о "кооперативной схеме" вместе с бывшим заместителем Геннадия Кернеса Татьяной Овинниковой. Обоих чиновников подозревают в мошенничестве по так называемой «схеме ЖСК», благодаря которой в Харькове вместо тех, кто нуждался в земле для улучшения жилищных условий, ее получили люди, близкие к мэрии и бизнес-структуры под коммерческие застройки и особняки.

Для этого сначала были выделены земли в рекреационной зоне, а затем и по всему городу.

По подсчетам специалистов, таким образом, община потеряла более 650 гектаров земли стоимостью более 4 миллиардов гривен.

Впрочем, пока дело касается лишь небольшой части выделенных таким образом земель.

По ДТП сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебного расследования в порядке ст. 214 уголовно - процессуального кодекса Украины.