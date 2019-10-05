Авария со «скорой» возле метро «Киевская»: в Сети появилось видео ДТП

В соцсетях появилось видео момента ДТП с автомобилем скорой помощи, которое произошло накануне вечером, 5 октября в 21:20 в районе пересечения улиц Шевченко и Матюшенко.

Напомним, в результате столкновения автомобиля Nissan Leaf и автомобиля скорой помощи последний перевернулся набок.

По предварительной информации полиции, 21-летний водитель Nissan не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи, двигавшемуся с включенными проблесковыми маячками.

Как сообщалось, в результате ДТП получили 61-летний водитель «скорой», 57-летняя фельдшер и 43-летняя женщина-санитар.

Всех троих пострадавших после оказания медпомощи отпустили домой.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.