Авария в центре Харькова: водителя заблокировало в салоне автомобиля, его освобождали спасатели

20 ноября 2020 г. 19:10
Автор: Даниил Попов
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По социальным сетям быстро разошлись кадры, на которых заблокированного в собственном автомобиле водителя пытаются освободить спасатели.

ДТП по улице Алчевских произошло накануне, поздно вечером. Водитель Opel не справился с управлением и влетел в дерево. От сильного удара его зажало в салоне авто.

Поэтому для спасения водителя на место происшествия пришлось вызвать работников ГСЧС. С помощью специнструментов они начали спасать пострадавшего.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области

По приїзду були проведені роботи по деблокуванню його. І вже потім під наглядом лікарів "швидкої" проводили  цю роботу, в тому числі, коли його витягнули з автомобіля і передали лікарям "швидкої"

Мужчину доставили в больницу, ему понадобилась госпитализация.

Все обстоятельства аварии выясняют следователи.

 

Видео: 

Водителя заблокировало в салоне автомобиля, его освобождали спасатели - 20.11.2020

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