Авария возле Южного вокзала. Пьяный водитель напомнил об истории на печально известной остановке

Эти кадры в ночь на воскресенье сняли случайные прохожие. Печально известная трамвайная остановка возле Южного вокзала. Водитель сел за руль пьяным и едва не повторил трагедию 2008-го года. Спасло лишь то, что в поздний час на остановке никого не было. По данным полиции, в крови водителя было 1,73 промилле алкоголя, а это в 8,5 раз больше допустимого минимума в 0,2 промилле. Сегодня люди на этом островке посреди оживленного трафика чувствуют себя совершенно незащищенными.

Мария

Вот здесь опасно, я боюсь здесь стоять. Здесь какой-то или заборчик надо, или что-то надо. Вот особенно там, потому что когда ночью едут водители - они могут не заметить

Анна

Страшновато, когда здесь летят машины. Слава Богу, что забор стоит, спасибо. А вообще небезопасно, особенно зимой, это место. Из-за того, что скользкий склон образуется, и под трамвай легко попасть

Это происшествие заставило вспомнить жуткое ДТП, произошедшее почти 10 лет назад. Тогда Mitsubishi L-200, которым управлял пьяный Андрей Полтавец, вылетел на трамвайную остановку и насмерть сбил шесть человек. Суд назначил ему наказание - 10 лет лишения свободы, после отбытия которых мужчине не разрешалось садиться за руль еще три года.

Полтавец освободился досрочно в сентябре 2015 года, а в 2017 году его остановили полицейские на дороге. Оказалось, что нарушитель не просто сел за руль без документов, а от него сильно пахло спиртным. На этот раз его отправили в тюрьму на 1 год и 9 месяцев. Сразу после трагедии городские власти обещали обезопасить пешеходов

Евгений Водовозов, 06.05.2008 г.

Есть много вопросов. Конечно, мы будем смотреть. И будем, ну не то чтоб создавать комиссию, будем совместно с ГАИ и с «Горэлектротранс», привлечь какой-то проектный институт, нам предложит что-то современное, другое еще. Была идея с ограждениями. Я думаю, что нам очень повезло, что их там ни было в тот момент, потому что, если бы они были - погибло бы людей больше

Впрочем, сегодня охраняет пассажиров только вот этот железный забор и то - с одной стороны остановки. В горсовете обещали предоставить информацию относительно планов и уже выполненных работ в течение дня, впрочем, этого не произошло.