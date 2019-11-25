Аварийные выходные на Харьковщине: патрульные составили 719 постановлений о нарушениях правил дорожного движения

ДТП, унесшее жизнь произошло на выходных на проспекте Любови Малой. Здесь, примерно в 11 часов не поделили дорогу автомобили “FIAT” и “Таврия”. В результате столкновения в ловушке из искореженного железа оказались 55-летняя пассажирка "FIAT Doblo" и 26-летняя водитель "Таврии". Их с места происшествия доставили в больницу скорой и неотложной помощи. Спасти жизнь 61-летней пассажирки “Таврии” медикам не удалось.

Игорь Лупандин, пом.нач. ГУ ГСЧС в Харьк.обл

Водій - це була жінка одного легкового автомобіля, вона була заблокована. Рятувальники з допомогою гідравлічних, а також іншого обладнання її деблокували витягнули, а також передали її лікарям швидкої допомоги

В тот же день на автодороге “Киев - Харьков - Довжанский” произошло столкновение автомобиля Ford с ВАЗом, за рулем последнего находилась 44-летняя женщина. Ее с незначительными телесными повреждениями доставили в больницу. Уже вечером в субботу на Журавлевском спуске произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В результате аварии водитель BMW был госпитализирован. В воскресенье вечером в Харьковском районе водитель автомобиля ВАЗ-2106 осуществил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. От удара его откинуло на встречную полосу, где на него наехало еще несколько машин. От полученных травм 45-летний мужчина погиб.

Всего за прошедшие выходные патрульные полицейские вынесли 719 постановлений о нарушении правил дорожного движения и выявили 36 водителей, которые управляли автомобилями в нетрезвом виде.

Ангелина Дисская, инспектор сектора пресс-службы УПП в Харьк.обл.

Сьогодні вночі на проспекті Тракторобудівників патрульні зупинили автомобіль марки Chevrolet водій, якого порушував правила дорожнього руху. Під час спілкування з керманичем патрульні виявили у останнього ознаки алкогольного сп’яніння

Результат, рассказывает инспектор сектора пресс-службы УПП, превысил допустимую норму почти в 10 раз, составив 1,91 промилле.