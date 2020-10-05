Аварийные выходные. Патрульные рассказали о основных причинах ДТП в регионе

Чуть не убил меня *** вот этот ***, спецом гнался за мной!

Это кадры аварии, произошедшей на проспекте Льва Ландау накануне вечером. Дорогу не поделили «Волга» и мотоцикл «Honda» - медики забрали в больницу трех человек. По словам директора «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Виктора Забашты у водителя «Волги» врачи диагностировали - ушибы мягких тканей лица. А в водителя «Honda» - ушибы плеча и бедра. Чуть позже рассказывает Забашта, за помощью к медикам обратилось еще двое пострадавших.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

41-річна жінка, яка сказала, що вона не постраждала у дорожньо-транспортній пригоді, а її травма - це забої м’яких тканин обличчя пов’язаних з бійкою. І чоловік 38-років з гематомою в області скроні в стані хмільного сп'яніння.

Последний, как рассказал Забашта – вроде был избит группой неизвестных. Всего за выходные патрульные полицейские отработали 1195 вызовов на спецлинию 102.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской области

Виїхали на 50 дорожньо-транспортних пригоди, з яких 6 з травмованими, а також виявили 31 водія у стані сп'яніння.

А за нарушение правил дорожного движения водителями патрульные составили - 705 админпостановлений.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской области

Закликаємо Вас неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, зокрема дотримуватись правил обгону, маневрування. А також не допускати керування транспортними засобами в стані сп'яніння.

Потому как по словам пресс-секретаря харьковских патрульных Дмитрия Гайдука - самая частая причина аварий в городе именно превышение скорости движения, опасные маневры на дорогах и обгоны.