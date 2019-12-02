Аварийные выходные в городе: количество ДТП перевалило за пол сотни

Прошлый уикенд начался с ужасной аварии на Московском проспекте. Там около девяти часов вечера водитель маршрутки сбил пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте. Скорая приехавшая на место констатировала смерть 55-летнего мужчины.

А уже в первый день зимы в полночь на том же Московском проспекте водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и влетел в столб. От такого удара машину смяло, и водитель стал заложником груды металла, из которого с помощью гидравлических ножниц его доставали спасатели. После чего в тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу.

В общем, заключает начальница отдела связей с общественностью Марина Кульбачная, за выходные патрульные выписали более восьми с половиной сотен постановлений за нарушение правил дорожного движения и проработали более 1300 вызовов.

Марина Кульбачная, нач. отдела связей с общественностью УПП в Хар. обл.

Серед цих викликів у нас було 56 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди, вісім з них були з постраждалими особами. Також за два дні вихідних патрульні виявили 33 водії з ознаками алкогольного сп’яніння за кермом. Ми попереджаємо, що це дуже небезпечно не тільки для людини яка керує транспортним засобом, а для усіх оточуючих.

К тому же патрульные призывают быть еще более осторожными за рулем в период ухудшения погодных условий, ведь в ночь на вторник синоптики обещают первый снег и гололедицу.

Марина Кульбачная, нач. отдела связей с общественностью УПП в Хар. обл.