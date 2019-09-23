Аварийные выходные: за два дня почти 70 ДТП

Почти семьдесят ДТП за выходные из них девять с пострадавшими. В субботу по улице Академика Павлова - водитель автомобиля «Daewoo» поворачивая налево, сбил мотоцикл «Honda», который двигался ему навстречу. От полученных травм 38-летний мотоциклист погиб на месте. Воскресенье - в Купянске неизвестный насмерть сбил 25-летнего мужчину и скрылся с места происшествия, еще одна трагедия произошла в тот же день рядом с Экопарком у водителя автобуса не сработали тормоза, мужчина не справился с управлением и въехал в грузовик, который остановилась на красный сигнал светофора. В результате второго водителя автобуса госпитализировали. А уже ближе к вечеру на проспекте Гагарина «Toyota Camry» перевернулась и влетела в яму.

Роман Cкицкий, майор Нацполиции, нач. отдела розыска и доработки материалов ДТП

«Toyota Camry», яка не вибрала безпечну швидкість, не врахувала дорожню обстановку та здійснила наїзд на перешкоду, а саме бардюрний камінь, після чого допустила наїзд на припаркований автомобіль «Daewoo Lanos» продовжила інерційний рух та допустила перекидання у яму, яка була огороджена залізним парканом.

Водитель Toyota отделался легкими телесными повреждениями, поэтому от госпитализации отказался. Не отставали и любители выпить, патрульные полицейские подводят статистику пойманных за выходные нетрезвых водителей за рулем.

Роман Cкицкий, майор Нацполиции, нач. отдела розыска и доработки материалов ДТП

За вихідні дні було складено 26 адмінпротоколів за керування транспортних засобів з ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння.

По всем фактам ДТП были составлены админпротоколы в случае с пострадавшими или погибшими - открыты уголовные производства.