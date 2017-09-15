Аварийный четверг - накануне вечером в городе и области произошли несколько серьезных ДТП с погибшими и пострадавшими

Аварийно опасный участок на проспекте Гагарина – закругление дороги в районе поворота на улицу Державинскую. Сегодня ночью Мерседес, ехавший в сторону центра, не вписался в этот поворот, вылетел с дороги и врезался в столб. Удар был настолько сильным, что части авто разлетелись на несколько десятков метров по всей дороге. Прибывшие на место медики констатировали смерть водителя и двух его спутников - все граждане Иордании. Пассажиры - студенты университета радиоэлектроники. С какой скоростью двигался автомобиль, в каком состоянии находился водитель – ответы на эти вопросы должны дать эксперты.

Несколькими часами ранее на проспекте Науки в районе пересечения с улицей Минской Тойота Прадо сбил переходившего дорогу 20-летнего парня. После наезда на пешехода внедорожник снес пять секций разделительного ограждения, вылетел на встречку и остановился только в арке дома на противоположной стороне дороги.

Олег Мережко, ст. следователь по ОВД ГУНП Харьковской обл.

Автомобіль рухався зі сторони Олексіївки в напрямку центру на червоний сигнал світлофору, на пішохідному переході скоїв наїзд на пішохода. Після чого з місця пригоди водій почав тікати. Силами очевидців та співробітників поліції було здійснено переслідування автомобіля Тойота. На одній з вулиць автомобіль було заблоковано. але водій з місця зник. Особа встановлюється.

Пострадавшего с переломом бедра с места аварии забирала «скорая» - Информацию о том, что водитель внедорожника имеет отношение к правоохранительным органам, в полиции не подтверждают. Расследованием занимается следственное управление Нацполиции Харьковской области.

И сегодня утром на пересечении улиц Пушкинской и Гиршмана не разминулись Мерседес и Таврия. С места аварии в больницу были доставлены шестеро пострадавших – все из Таврии. Самые тяжелые травмы у девушки, которую выбросило из авто - перелом костей таза. У остальных - ушибы. Кто управлял автомобилем – сейчас устанавливается.