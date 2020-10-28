Авиакатастрофа АН-26 под Чугуевом: названы основные причины

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы АН-26 назвала причины аварии, в результате которой погибли курсанты. Причин назвали несколько. Об этом заявил глава комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на заседании правительства.

По его словам, главными причинами аварии стали отсутствие действенного контроля за организацией полетов со стороны должностных лиц Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба, системные нарушения правил полетов в университете.

Также причинами являются недостаточная профессиональная подготовка экипажа к особым ситуациям, взлет конвейером (выполнялся 6 полетов подряд), отказ системы управления двигателя, нарушение плановой таблицы полетов.

Таким образом Урской назвал 6 опасных факторов, которые привели к аварии самолета: