Авиакатастрофа близ Алматы: следствие рассматривает три версии

Следователи рассматривают ошибку экипажа, техническую неисправность и работу навигационных служб в качестве возможных причин крушения самолёта Bek Air близ Алматы, сообщил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.

"Сейчас следственная группа МВД проводит расследование авиакатастрофы, которая была в Алматы. В настоящее время рассматривается три версии. Первая - ошибка экипажа. Второе - возможность технической неисправности самого борта. Третье - работа навигационных служб", сказал Тургумбаев журналистам в кулуарах правительства в понедельник.

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, идёт демонтаж воздушного лайнера. Он будет передислоцирован на территорию аэропорта, где будет более детально проводиться осмотр", - добавил глава МВД.

По его словам, для помощи в расследовании уже прибыли представители завода-изготовителя из Нидерландов.

"Будет назначен комплекс технических экспертиз: пожарно-техническая, авиационная, судебно-медицинская. По результатам этих экспертиз будет дана оценка - что на самом деле произошло на этом воздушном судне", - заключил он.

Утром 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

Согласно последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек и 67 пострадали.

Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.