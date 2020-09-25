Авиакатастрофа под Харьковом: упал военный самолет, погибли 22 человека

Сегодня в 20 50 и вблизи Чугуева на расстоянии около 2 км до военного аэродрома упал самолет АН-26 ВС Украины воинской части А 4104 и загорелся.

По информации МВД Украины, в самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба.

По словам диспетчера аэродрома, на борту находились 28 человек. Найдены тела 22 погибших, 2 человека получили ранения, поиски четырех человек продолжаются.

Сейчас на месте работают спасатели ГСЧС.

Район катастрофы оцеплен полицейскими.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. Информация о происшествии под Чугуевом поступила правоохранителям 25 сентября в 20:47.

Сообщалось, что на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал самолет и сразу загорелся. На место происшествия отправились руководство ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа Чугуевского отдела полиции, наряды ГСЧС.

Сейчас правоохранители работают на месте падения самолета. Личный состав Чугуевского отдела полиции поднят по тревоге. Информация зарегистрирована в Едином реестре учета районной полиции. Все обстоятельства устанавливаются. Информация о событии будет постоянно обновляться.