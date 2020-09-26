Авиакатастрофа в Харьковской области: в ГПУ сообщили о 25 погибших

По состоянию на данный момент, предварительно, в катастрофе военного самолета под Чугуевом погибли 25 человек, 2 раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения, поиски остальных продолжаются.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины.

По факту падения военного самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

По предварительным данным, около 20:50 вблизи Чугуева при заходе на посадку самолет потерял управляемость и упал возле автомобильной дороги.

На борту находились, кроме членов экипажа, курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.

На месте происшествия работают прокуроры военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Обстоятельства, причины и условия авиакатастрофы устанавливаются.