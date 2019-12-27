Авиакатастрофа в Казахстане: среди пострадавших - двое украинцев

Среди пострадавших в результате авиакатастрофы в Казахстане есть двое украинцев.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"Среди пострадавших есть двое граждан Украины. Оба доставлены в больницу города Алматы. Врачи отмечают, что угрозы их жизни нет, в обоих травмы средней тяжести - проблемы с позвоночником", - сказал он.

Сергей Погорельцев сообщил, что пострадавших украинцев посетил представитель посольства Украины в Казахстане.

«Люди в сознании. Находятся в шоковом состоянии. Имеют компрессионные переломы позвонков без нарушения проводимости головного мозга. Состояние стабильное", - сказал Погорельцев. Он отметил, что родственники в Казахстане посетили пострадавших в больнице. Также родным в Украине сообщено о пострадавших.

Как сообщалось, авиакатастрофа самолета Fokker-100 авиакомпании "Bek Air" произошла сегодня, 27 декабря, в районе с. Альмерек Талгарского района. Самолет выполнял перелет по маршруту Алматы - Нур Султан. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

В результате аварии погибли 15 человек, пострадали 66. Они находятся в больницах с травмами различной степени, некоторые - в тяжелом состоянии.

По данным авиационной службы, самолет потерял высоту при взлете, пробил бетонное ограждение, а затем влетел в двухэтажное здание. Все полеты самолетов такого типа в Казахстане временно приостановили.