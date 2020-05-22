Авиакатастрофа в Пакистане: один из пассажиров выжил

22 мая 2020 г. 18:19
Источник: ZN.UA
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Во время катастрофы Airbus A320 в Карачи, что в Пакистане выжил один из пассажиров. Об этом сообщает издание Reuters.

"Главный министр Мурад Али Шах поинтересовался здоровьем банкира Зафара Махмуда, который чудом выжил, заявил пресс-секретарь провинциального правительства Абдур Рашид Чанна. Когда главный министр сказал, что "Мурад здесь", тот, кто выжил, ответил: "Спасибо. Бог был милостив", — пишет издание.

Самолет, который летел из восточного города Лахор, перевозил 99 пассажиров и восемь членов экипажа, заявил Абдул Саттар Кохар, пресс-секретарь пакистанской службы гражданской авиации.

Вероятной причиной аварии называют неисправность двигателя во время посадки. Очевидцы рассказали, что самолет несколько раз пытался приземлиться перед тем, как врезался в жилой район возле международного аэропорта.

По словам мэра города Васима Ахтара, по меньшей мере пять-шесть домов были разрушены в результате крушения самолета.

 

 

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