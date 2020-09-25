Катастрофа военного самолета под Чугуевом: на Харьковщину едет Зеленский

25 сентября 2020 г. 22:42
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Президент Украины Владимир Зеленский едет на Харьковщину в связи с катастрофой военного самолета под Чугуевом.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

«Ужасная трагедия на Харьковщине. Разбился самолет Ан-26. На борту, кроме экипажа, были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые. По состоянию на эту минуту подтверждено 20 погибших. Других ищем. Двое выжили. По предварительным данным, всего было 28 человек на борту. Просто нет слов», - написал он.

Также Зеленский сообщил о срочном создании комиссии для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение об этом он дал премьер-министру.

«На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду на Харьковщине», - добавил президент.

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