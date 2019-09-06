Авто всмятку и поваленные деревья: в Харькове ликвидируют последствия непогоды

Можно представить, если бы в ней были люди или просто проходили здесь… Это всё-таки центр города, то есть это было не поздно, это было не ночью.

Викторию Столяренко до сих пор трясет от шока. Ее автомобиль накануне полностью раздавило дерево. В тот вечер, рассказывает Виктория, в доме отключили воду, и ей пришлось поехать за ней к источнику. Припарковав временно машину у подъезда, женщина успела отнести первую часть баклажек с водой в квартиру и уже, возвращаясь за остальными, услышала сильный хлопок и увидела, как сработала сигнализация на ключах.

Виктория Столяренко, владелица разбитой машины Kia

Я рада просто, что по счастью нас не оказалось в автомобиле, то есть это всего там пять минут каких-то разница была, то есть это действительно просто повезло, что так получилось, просто надеюсь, что данная ситуация послужит примером и, может быть, спасет несколько жизней, или вот таких вот ситуаций больше не будет, может, больше займутся всё-таки вопросом сноса аварийных деревьев и так далее, то есть отнесутся к тому вопросу более ответственно .

По словам Виктории Столяренко, глава Зеленстроя, который выехал на место, отметил, что месяц назад, когда с этого из дерева упала ветка, они хотели спилить это дерево. Однако местные жители вроде бы помешали.

Убытки Виктория предварительно оценивает в сумме стоимости автомобиля, а это около шестнадцати тысяч в долларовом эквиваленте. Она уже написала заявление на имя городского головы, жалобу в департамент жилищно-коммунального хозяйства. Женщина планирует сделать экспертизу древесины и взять в Гидрометцентре справку о скорости ветра в тот вечер и подавать в суд.

Автомобиль Игоря Бочарова тоже пострадал от аварийного дерева. Его «Шкоду» от машины Виктории отделяло два паркоместа, поэтому машина пострадала значительно меньше.

Если посмотреть поближе, здесь ветка просто торчала, вот врезалась в машину, пробила пластик, вот - можно руку засунуть. То есть мы её вчера вместе с полицейскими просто вынимали оттуда.

Игорь Бочаров, владелец побитой машины Skoda

Упало дерево уже в очередной раз, уже оставшаяся часть этого дерева, до этого падала ветка где-то месяц назад с этого же дерева. Ну, как видите, вторая машина полностью, она уже, наверное, она не подлежит восстановлению - только на разборку. Ну, а здесь вот она приблизительно так и стояла, как видите, расстояние, то есть дерево было очень большое. Приблизительно затраты не знаю, наверное, свыше двух тысяч долларов обойдется.

Оба владельца поврежденных автомобилей будут требовать от городской власти компенсации за нанесение ущерба.

Между тем в Департаменте коммунального хозяйства города сообщили, что из-за непогоды накануне четыре дерева упали в Шевченковском районе, по одному дереву - в Слободском, Немышлянском, Индустриальном и два дерева - в Новобаварском. Кроме того, упало 20 больших веток и множество мелких.