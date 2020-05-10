Автодрифт в центре Харькова на День Победы: открыто уголовное производство

Харьковские правоохранители открыли уголовное производство из-за автомобильного дрифта на на площади Свободы, видео которого было опубликовано в соцсетях и сообщение о котором поступило в полицию 9 мая в 14:50.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестные на автомобилях грубо нарушали порядок.

По распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области по городу была введена полицейская операция «Перехват».

Как сообщили в полиции, 7 автомобилей установлены.

Водители и свидетели происшествия были приглашены в Шевченковский отдел полиции для дачи объяснений.

Также полицейские устанавливают владельцев автомобилей, которые также могут быть причастны к совершению данного правонарушения.

По данному факту сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.