Автомобиль с гражданами Литвы попал в ДТП под Валками: есть пострадавшие

11 февраля 2020 г. 13:09
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Накануне в 13:50 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе поселка Снежков Валковского района столкнулись автомобили Renault Master, Сitroen и Mitsubishi: два человека получили травмы.

По данным отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, 33-летний водитель Renault (житель Закарпатской области), двигаясь со стороны Харькова в направлении Киева, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Сitroen (водитель – гражданин Литвы), который затем отбросило на Mitsubishi (водитель – 62-летний житель Полтавской области).

С места аварии в больницу были доставлены 44-летний пассажир Renault и 41-летний пассажир Сitroen (гражданин Литвы).

На месте работали следственно-оперативная группа СУ ГУНП Харьковской области, следственно-оперативная группа и сотрудники группы реагирования патрульной полиции Валковского ОП.

Поврежденные автомобили помещены на штрафплощадку Валковского ОП.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины.

 

 

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