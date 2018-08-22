Автомобиль-"утопленник" нашли в Безлюдовке

Сегодня утром около 9-30 на водохранилище в Безлюдовке граждане обнаружили под водой автомобиль, о чем и сообщили в полицию.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, на место выехала группа быстрого реагирования патрульной полиции Харьковского ОП. Выяснилось, что водитель - 30-летний харьковчанин - не справился с управлением и автомобиль Chery Jaggi рухнул в водоем. Мужчина был в машине один и успел выскочить на ходу.

На момент прибытия полиции водитель находился на месте, был трезв. Пострадавших нет. Материал зарегистрирован в Журнале единого учета.