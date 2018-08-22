Автомобиль-"утопленник" нашли в Безлюдовке

22 августа 2018 г. 22:01
457 просмотров

Сегодня утром около 9-30 на водохранилище в Безлюдовке граждане обнаружили под водой автомобиль, о чем и сообщили в полицию. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, на место выехала группа быстрого реагирования патрульной полиции Харьковского ОП. Выяснилось, что водитель - 30-летний харьковчанин - не справился с управлением и автомобиль Chery Jaggi рухнул в водоем. Мужчина был в машине один и успел выскочить на ходу. 

На момент прибытия полиции водитель находился на месте, был трезв. Пострадавших нет. Материал зарегистрирован в Журнале единого учета. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , т. 050- 338- 91-07 ( вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.