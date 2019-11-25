Автомобиль взорвавших "Тойоту" адвоката найден сожженным

Автомобиль злоумышленников, взорвавших авто адвоката, найден сожженным.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, около 11:52 наряд патрульных полицейских обнаружил «Opel Vectra» с государственными знаками европейской регистрации по улице Пушкинской.

Вероятно, именно на этой иномарке скрылись злоумышленники, причастные к подрыву автомобиля харьковского адвоката.

Автомобиль почти полностью уничтожен огнем.

Сейчас его осматривают эксперты.

Напомним, как сообщалось, сегодня в центре Харькова во дворе многоэтажного дома сработало взрывное устройство.

В результате взрыва были повреждены 5 автомобилей, припаркованные рядом, а также несколько окон дома.

Предварительно, взрыв автомобиля был произведён с целью покушения на харьковского адвоката Андрея Гагуна.

Информация внесена правоохранителями в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.15 ч.1. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.