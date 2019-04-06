Автопожар в Красноградском районе: открыто уголовное дело

Информация о возгорании авто в селе Наталино Красноградского района поступила 6 апреля около часа ночи.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, в результате происшествия повреждены два автомобиля «Mercedes» и «Toyota».

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что автомобили принадлежали 35-летнему местному жителю. Машины находились возле дома, где живет владелец. В результате происшествия полностью уничтожены передние части обоих автомобилей. Сумма ущерба устанавливается.

Открыто уголовное дело по ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. По результатми экспертизы будет установлена ​​причина возгорания.

Продолжается досудебное следствие.