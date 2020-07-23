Автоугонщик из Полтавы обменял работника уголовного розыска на полковника полиции

23 июля 2020 г. 12:10
Источник: ZN.UA
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После переговоров злоумышленник, который обоснованно подозревается в незаконном завладении транспортными средствами в Полтаве, обменял удерживаемого в заложниках работника уголовного розыска на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. 

По его словам, подозреваемый поехал вместе с заложником на, предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле «Богдан».

В свою очередь, местные СМИ сообщают, что захватчик вместе с заложником выехал на служебном полицейском автомобиле в сторону Киева.

Отмечается, что во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать.

На месте создан оперативный штаб. Переговоры продолжаются. Полиция надеется заставить злоумышленника показаться полиции не нанося вреда ни себе, ни окружающим.

В городе введена в действие полицейская спецоперация «Гром».

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