Балаклеец требует 800 тысяч от Минобороны и СБУ за разрушенную квартиру

Балаклеец Андрей Усатенко жил в пятиэтажке неподалеку от части. Когда в ночь на 23 марта на арсенале произошел пожар и сдетонировали боеприпасы, он с женой, спали в собственной постели.

Андрей Усатенко, истец

В момент взрыва мы были дома, меня разбудила супруга, говорит, что-то горит. Я выглянул, там зарево, вышка пожара с 6 этажный дом, все разлеталось. Я сказал собираем документы, вещи и уезжаем.

Вернулись супруги Усатенко уже на следующий день, несмотря на то, что взрывы продолжались. Уже тогда, говорит мужчина, можно было оценить размер ущерба - пострадала не только квартира, но и сгорела машина - MITSUBISHI Lancer, которая стояла в гараже, построенном фактически на территории части.

Андрей Усатенко, истец

Зашли в квартиру, были вылетевшие окна, стена разрушена одна, плитка там все, кувырком, о том. что машина сгорела в гараже, я уже знал. ))

Из госбюджета на ликвидацию последствий от взрыва в Балаклее было направлено 300 миллионов гривен, правда, две трети из этой суммы пошли на поддержание жизнедеятельности самого арсенала и разминирование, а остальное - на восстановление инфраструктуры города и поселков. Что касается морального и материального ущерба, то компенсации пострадавшие жители Балаклеи решили добиваться сами. Андрей Усатенко стал первым кто обратился с иском в суд. За нанесение вреда имуществу, а также моральные переживания они требует 800 тысяч гривен. 100 тысяч от СБУ за то, что на территории, не было объявлено военное положение и за то, что не предотвратила диверсию, если таковая была и остальное с Минобороны.

Роман Лихачев, представитель истца

У нас немає ніякого воєнного стану, неналежно зберігались боєприпаси, а також особа відповідача Міноборони розташували боєприпаси безпосередньо біля житлових будинків безпосередньо відповідач поніс сутєви моральні страждання.

Представители СБУ исковые требования законными не признали. Более того, отметили, что раз Усатенко пострадавшим по делу не проходит, то и требовать компенсацию не может.

Наталья Мащенко, представитель СБУ

Усатенко не надає доказів визнання його потерпілим, в будь-якому кримінальному провадженні.

А вот представители Минобороны хоть и признали факт разрушительных взрывов, свои возражения на исковое заявление не озвучили, попросив время их подготовить.

судья Наталья Бородина - Любовь Мазур, представитель Минобороны Украины

Я не бачу перешкод: 29.05 вами отримані всі документи - це Міністерством оборони, а не нашим відділом

В заседании был объявлен перерыв на две недели.