Балаклея в огне или Почему местные жители не хотели эвакуироваться

Первые снаряды на арсенале сдетонировали около половины второго. По сравнению с прошлым годом, это были значительно менее мощные взрывы - осколки не вылетали с военной территории, люди и здания не оказались под артобстрелом.

Но около 15 часов дня въезд в Балаклею перекрыли. Выпускали всех, кто хотел уехать, но не пускали никого, кроме тяжелой техники служб ГСЧС и ВСУ.

Взрывы были слышны каждые 10-15 секунд:

Наталья Белокудря, корреспондент

Вулиця Арсенальна, яка розташована найближче до скаладу боєприпасів, перекрита поліцією. Туди нікого не пускають. Знову вибухає Балаклія, але на цей раз не так потужно, місцеві мешканці здебільшого відмовляються від евакуації

Семья Владимира Ульянова живет в так называемом поселке «Нефтяник». Этот микрорайон больше всего пострадал от взрывов в марте 2017 года. Новые взрывы снова вызвали стресс и паник

Елена Ульянова, жительница Балаклеи

Гулять мы ходили с ребенком, очень боялись, думали ехать, мужа с работы ждали. А как вы ему позвонили, что говорили.. ой , взрывается ..

Семья Ульяновых на этот раз отказалась от эвакуации, полагает, что в этот раз тяжких последствий не будет. Но необходимые вещи и машину на всякий случай подготовили.

Владимир Ульянов, житель Балаклеи

Та не, не я думаю… все уладиться, чи не уладится? - Ну как-то сердце не на месте? - Та да, есть трошки, переживаем, машина напоготове стоит. Ехать тоже, это ж затраты все. - Вещи собрали? Да напоготове коляска, все уложено

А Сергей Минцев все же вывез семью - жену и двоих детей. Сам остался охранять имущество. Говорит, что ему не страшно, он советует всем не паниковать:

Сергей Минцев, местный житель Балаклеи

Мне позвонили : база взрывается. Я семью вывез, сам остался здесь. Чего бежать? Это все слабые взрывы. Это цветочки, честно, цветочки. Если будет что- то дальше взрываться - тогда будем дальше, если будет сильней. А это - еще слабо

В райгосадминистрации вообще избегали слов «эвакуация» и «чрезвычайная ситуация». Но уточняют, что было подготовлено 100 автобусов для всех желающих. Кроме этого приостановили работу школ и детского сада.

Степан Масельский, председатель Балаклейской райгосадминистрации

Безумовно, наслення не хоче, відчуває якийсь страх, була можливість виїхати, в том числі вулиця Арсенальна, в тому числі на Савинці , де їх уже прийняли. Я кажу - в місті ситуація стабільна, розльоту боєприпасів за територію арсенала немає

Над территорией арсенала в то время кружили самолеты и вертолеты. В самом хранилище работала техника. По словам военных, через год после прошлого пожара им удалось разминировать две трети арсенала, все остальное - не успели. Именно на этой территории и сдетонировали снаряды калибра 125 и 152. Почему так произошло сейчас , выясняют чиновники Министерства обороны и следователи. Но пока основная версия - возгорание сухой травы:

Валерий Стецюк, заместитель начальника вооружения Вооруженных Сил Украины

Спекотно, розкидання порохів і можливо самовозгорання трави, яка знаходиться на території, пішли горіти пороха, які з минулого року розкидані, і тому могло стати возгорання… - Тобто аномальна спека могла стати? -Да, ймовірно, можливо, це теж один з варіантів

Единичные взрывы слышны в Балаклее и сегодня. Гасят два очага пожара, задействована техника, 4 пожарных танка и авиация. Но угрозы жизни населения нет, отмечают чиновники в Харькове:

Анатолий Бабичев, заместитель председателя ХОГА

Всі інфраструктурні об’єкти працюють, освіти і культури, ніяких евакуацій, ніхто нічого не проводив, всі інші питання щодо стану – це питання до Збройних Сил України і ДСНС, які там працюють. Що стосується інфраструктурних питань і безпеки людей, за моєю інформацією, жодних проблем не існує

Между тем, военная прокуратура начала уголовное производство по факту пожара на арсенале по факту халатного отношения к военному делу.

Подробности расследования обещают объявить в ближайшее время.