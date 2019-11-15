«Балаклея в Украине ассоциируется со взрывами» Комментарий главы ХОГА Алексея Кучера на месте ЧП

15 ноября 2019 г. 22:15
Автор: Наталья Белокудря
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«Балаклея в Украине ассоциируется со взрывами», - так прокомментировал ситуацию со взрывами, произошедшую сегодня днем в Балаклее, глава ХОГА Алексей Кучер, прибывший на место ЧП.

Напомним, 15 ноября на территории Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами возле города Балаклея прозвучало около 20 взрывов, в результате которых двое саперов погибли, а пятеро получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Глава ХОГА отметил, что прибыл на место происшествия, чтобы лично убедиться в том, что происходит в военной части.

«Для меня это был принципиальный вопрос, так как в прошлые разы, когда сообщали из воинской части, что проблема локализована, мы видели, какие были последствия», - пояснил он.

Также Алексей Кучер также отметил, что предложил военным помощь со стороны облгосадминистрации.

 

Видео: 

Взрывы в Балаклее. Глава ХОГА Кучер на месте ЧП. Комментарий

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