«Балаклея в Украине ассоциируется со взрывами» Комментарий главы ХОГА Алексея Кучера на месте ЧП

«Балаклея в Украине ассоциируется со взрывами», - так прокомментировал ситуацию со взрывами, произошедшую сегодня днем в Балаклее, глава ХОГА Алексей Кучер, прибывший на место ЧП.

Напомним, 15 ноября на территории Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами возле города Балаклея прозвучало около 20 взрывов, в результате которых двое саперов погибли, а пятеро получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Глава ХОГА отметил, что прибыл на место происшествия, чтобы лично убедиться в том, что происходит в военной части.

«Для меня это был принципиальный вопрос, так как в прошлые разы, когда сообщали из воинской части, что проблема локализована, мы видели, какие были последствия», - пояснил он.

Также Алексей Кучер также отметил, что предложил военным помощь со стороны облгосадминистрации.