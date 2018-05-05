Балаклея: взрывов нет, тлеют два очага возгорания, - ГСЧС

По состоянию на 8:00 5 мая, на технической территории воинской части «65 Арсенал» остается незначительное тление 2 отдельных очагов возгорания.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Взрывов боеприпасов нет.

Вчера, 4 мая, в 8:40 пожар локализовали на площади около 35 га.

В пределах технической зоны проводится тушение тремя пожарными танками ВСУ, их заправляют водой подразделения ГСЧС, задействовано 2 машины ИМР.

Как сообщалось, авиация ГСЧС продолжает работы по тушению.

4 мая было осуществлено 15 сбросов воды. Всего с начала работ - 23 сброса.

Еще действует временный запрет на полеты в радиусе 30 км и высотой 6 тысяч метров.