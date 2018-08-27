Балаклейский район: как гасили пожар на свалке

Накануне спасатели укротили пожар площадью полтора гектара. Загорание произошло на несанкционированной свалке за пределами города Балаклея, Харьковской области. Приехав на место происшествия, пожарные увидели, что кроме мусора, горит еще и часть лесополосы, более того, пламя могло перекинуться на расположенную рядом городскую свалку

Игорь Лупандин, пом.нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл

Учитывая, что площадь горения составляет 1,5 тыс. Га и, в основе своей, ветер направление ветра идет в сторону леса , было принято решение о том, чтобы туда был направлен вертолет МИ-8, который базируется в Харьковском аэропорте

К тушению пожара были привлечены 9 подразделений ГСЧС из города Балаклея, а также из соседних районов: Боровского, Змиевского, Изюмского и Шевченковского. Всего 9 спецавтомобилей и 40 человек личного состава ГСЧС. Кроме того, спасателям помогали члены добровольных пожарных дружин и бойцы ведомственной пожарной охраны Министерства обороны, рассказали спасатели. И добавили, что сейчас работа продолжается

Игорь Лупандин, пом.нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл

И сегодня уже там находятся на дежурстве три наших автомобиля город Балаклея, уже работает техника коммунальных служб города Балаклеи и Балаклейского района, а также привлеченные с предприятий – это идет завоз земли, идет утрамбовка земли, проливка этого земельного покрова. Для того, чтобы было приостановлено тление на глубинах 2, 3,4- ре метра.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Правоохранителями факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.194 Уголовного кодекса Украины - это умышленное уничтожение или повреждение имущества. Ее санкция предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Причины возгорания устанавливаются.

