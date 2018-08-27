Балаклейский район: как гасили пожар на свалке

27 августа 2018 г. 17:24
Автор: Светлана Еченина
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Накануне спасатели укротили пожар площадью полтора гектара. Загорание произошло на несанкционированной свалке за пределами города Балаклея, Харьковской области. Приехав на место происшествия, пожарные увидели, что кроме мусора, горит еще и часть лесополосы, более того, пламя могло перекинуться на расположенную рядом городскую свалку

Игорь Лупандин, пом.нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл

Учитывая, что площадь горения составляет 1,5 тыс. Га и, в основе своей, ветер  направление ветра идет в сторону леса , было принято решение о том, чтобы туда был направлен вертолет МИ-8, который базируется в Харьковском аэропорте

К тушению пожара были привлечены 9 подразделений ГСЧС из города Балаклея, а также из соседних районов: Боровского, Змиевского, Изюмского и Шевченковского. Всего 9 спецавтомобилей и 40 человек личного состава ГСЧС. Кроме того, спасателям помогали члены добровольных пожарных дружин и бойцы ведомственной пожарной охраны Министерства обороны, рассказали спасатели. И добавили, что сейчас работа продолжается

Игорь Лупандин, пом.нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл

И сегодня уже там находятся на дежурстве три наших автомобиля  город Балаклея, уже работает техника коммунальных служб города Балаклеи и Балаклейского района, а также привлеченные с предприятий – это идет завоз земли, идет утрамбовка земли, проливка этого земельного покрова. Для того, чтобы было приостановлено тление на глубинах 2, 3,4- ре метра.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Правоохранителями факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.194 Уголовного кодекса Украины - это умышленное уничтожение или повреждение имущества. Ее санкция предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Причины возгорания устанавливаются.
 

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