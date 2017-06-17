Беспорядки в Берлине: неизвестные жгли автомобили и разбирали бруcчатку

В ночь на субботу неизвестные в масках устроили беспорядки на улице Ригер в Берлине. Они жгли автомобили и разбирали брусчатку, произошли столкновения с полицией. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Die Welt.

Неизвестные жгли автомобили, уличные туалеты, мусорные баки и строительные заграждения. Они также разбирали брусчатку и били окна в припаркованных вдоль улицы автомобилях. Между мятежниками и полицией произошли столкновения.

"Летали бутылки и петарды. Одна сотрудница полиции получила ранения", - сказал представитель полиции.

Удалось задержать одного человека, остальные мятежники сбежали.

На улице Ригер годами устраивают беспорядки леворадикалы, которые заняли в этом районе несколько домов. Они регулярно устраивают бунты, сжигают автомобили и угрожают жителям. Всего три недели назад здесь произошли очередные столкновения с полицией.

Ранее сообщалось, что в Берлине автомобиль заехал на станцию подземного метро, пострадали по меньшей мере 6 человек.