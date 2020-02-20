Беспорядки в Новых Санжарах: что сейчас происходит (видео)

20 февраля 2020 г. 19:30
Источник: УНИАН
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В Новые Санжары, куда должны прибыть эвакуированные из Китая украинцы, продолжаются протесты.

Отметим, что ранее пикетчики перекрыли дорогу, чтобы помешать приезду эвакуированных из Китая украинцев. Ранее грузовик заблокировал въезд в санаторий, где должны разместить эвакуированных. Председатель Полтавской ОГА заявил, что если люди не освободят проезд, то эвакуированные украинцы уйдут из автобусов до санатория пешком.

В связи с данной ситуацией премьер-министр Украины Алексей Гончарук безотлагательно вылетает в Полтавскую область, в Новых Санжарах будет работать оперативный штаб правительства. Об этом он сообщил в Facebook.

"Безотлагательно вылетаю в Полтавскую область. Оперативный штаб Правительства будет работать в Новых Санжарах", - отметил он.

В Сети онлайн-трансляцию с места событий ведет Радио Свобода.

Как сообщалось, сегодня, 20 февраля, самолет спецрейса PQ 7302 с эвакуированными из КНР гражданами Украины и иностранцами совершил посадку в аэропорту Харькова. По данным Минздрава, на борту самолета находятся 45 украинцев, 27 иностранцев и члены экипажа, среди которых трое медиков. Из Харькова эвакуированных людей доставляют в медицинский центр «Новые Санжары» в Полтавской области.

В течение 14 дней люди будут находиться в санатории на обсервации с обеспечением строгого режима санитарного-эпидемиологического контроля и безопасности. В Новых Санжарах местные жители протестуют против прибытия эвакуированных.

 

Видео: 

LIVE | Літак із евакуйованими з Китаю. Ситуація в Нових Санжарах

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