Без грубых нарушений и задержанных: полиция прокомментировала митинг под Радой

13 июля 2017 г. 14:06
Источник: УНИАН
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В полиции заявляют, что акция протеста у здания Верховной Рады Украины проходит без грубых нарушений общественного порядка.

"Акция проходит без грубых нарушений общественного порядка. Задержанных нет", - отметили в полиции.

Сегодня утром активисты нескольких партий под зданием Верховной Рады жгли файеры и требовали снятия неприкосновенности с народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

Также около 100 человек заняли часть дороги на улице Грушевского возле парламента. Они держали флаги и были одеты в футболки с надписью "Национальный корпус", а также зажигали файеры.

Позже в партии «Национальный корпус» заявили, что между ее активистами и полицейскими начались столкновения, правоохранители применили газовые баллончики.

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