Без грубых нарушений и задержанных: полиция прокомментировала митинг под Радой

В полиции заявляют, что акция протеста у здания Верховной Рады Украины проходит без грубых нарушений общественного порядка.

"Акция проходит без грубых нарушений общественного порядка. Задержанных нет", - отметили в полиции.

Сегодня утром активисты нескольких партий под зданием Верховной Рады жгли файеры и требовали снятия неприкосновенности с народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

Также около 100 человек заняли часть дороги на улице Грушевского возле парламента. Они держали флаги и были одеты в футболки с надписью "Национальный корпус", а также зажигали файеры.

Позже в партии «Национальный корпус» заявили, что между ее активистами и полицейскими начались столкновения, правоохранители применили газовые баллончики.