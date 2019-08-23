«Безлюдовский педофил» проведет за решеткой 3 года

Харьковский районный суд области признал виновным 67-летнего мужчину в растлении малолетних детей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, жертвами мужчины стали три девочки 11-12 лет. Прокуратура доказала в суде, что на протяжении трех месяцев прошлого года пенсионер распространял среди учениц школ в с. Безлюдовка визитки с непристойным содержанием и собственным номером мобильного телефона. Детям предлагалось позвонить и пообщаться на интимные темы.

Одна из девочек позвонила, а потом рассказала все родителям. Под контролем взрослых 11-летняя девочка согласилась на предложение пенсионера о встрече. Там его задержали и передали правоохранителям.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый отрицал свою причастность к совершению преступлений и пытался убедить суд, что визитки не раздавал и не догадывался, что девушки, которые ему звонят - несовершеннолетние. Однако доказательства, которые предоставила сторона обвинения, доказали вину мужчины.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 3 лет лишения свободы. По требованию прокуратуры осужденный находится под стражей, однако приговор суда не вступил в силу, идет время на апелляционное обжалование.