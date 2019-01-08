Безработный харьковчанин ограбил на улице 14-летнюю девушку

08 января 2019 г. 17:37
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6 января в полицию обратилась мать 14-летней девочки и сообщила о том, что когда ее дочь пыталась купить в киоске лимонад на улице Марьевской,  неизвестный выхватил из ее рук 200 гривен и скрылся.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По предоставленным приметам полицейские задержали злоумышленника неподалеку от места происшествия. Им оказался 29-летний безработный харьковчанин.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

 

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