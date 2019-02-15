Безработный рецидивист ограбил пенсионерку на автобусной остановке

15 февраля 2019 г. 19:08
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Как сообщили в пресс-службе харьковской полиции, к ним обратилась 81-летняя жительница Мерефы. Женщина рассказала, что на городской автобусной остановке  неизвестный схватил со скамейки ее сумку, в которой находился кошелек с деньгами в сумме 400 гривен, мобильный телефон, банковская карта и пакет с продуктами.

Неравнодушные нашли пакет с продуктами и вернули бабушке, а через час оперативники задержали и самого злоумышленника.

Им оказался безработный 38-летний житель города Мерефа, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. По словам мужчины, сумку потерпевшей он выбросил, мобильный телефон сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.

Открыто уголовное дело по факту грабежа. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении преступления.

 

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