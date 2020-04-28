Бил ножом и топором: харьковчанина задержали за попытку убийства знакомого

28 апреля 2020 г. 16:34
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В Харькове правоохранители задержали 27-летнего мужчину, который едва не убил знакомого в Основянском районе города.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 27 апреля в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в харьковскую больницу в тяжелом состоянии доставили 42-летнего мужчину с многочисленными травмами и ножевыми ранениями.

Следователи установили, что мужчины вместе распивали алкогольные напитки. Между ними возник конфликт. В результате 27-летний злоумышленник начал наносить знакомому многочисленные удары ножом и топором.

Оперативники задержали злоумышленника через несколько часов.

Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос о сообщение ему о  подозрении.

Сейчас злоумышленник находится под стражей.

 

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