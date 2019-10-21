Бил пока не умерла: в Изюме сын жестоко расправился с родной матерью

Несколько дней мать с сыном за рюмкой праздновали день рождения последнего. В ходе застолья между родственниками возникла ссора, во время которой мужчина начал безжалостно бить родную мать. Поняв, что та уже не подает признаков жизни, сын решил отвести от себя подозрение поэтому позвонил в полицию и сказал, что мать умерла от болезни. Прибыв на место трагедии правоохранители обнаружили бездыханное тело шестидесяти двухлетней женщины с явными признаками насильственной смерти, рассказывает временно исполняющий обязанности заместителя начальника Изюмского отдела полиции Вячеслав Шейнин.

Вячеслав Шейнин, и.о. заместителя начальника Изюмского ОП

В ході огляду місця події, трупу було встановлено, що на тілі жінки маються чисельні тілесні ушкодження, а саме голови, тулубу, перелами ребер та грудної клітинки. Від яких саме і настала смерть.

По горячим следам правоохранители задержали сына умершей, как оказалось мужчина имеет значительный криминальный опыт. Неоднократно отбывал наказание за кражи, грабежи и хранение наркотиков.

Антон Версальский, ст. участковый офицер Изюмского отдела полиции

Декілька раз адміністративні протоколи за вчинення домашнього насилля та вчинення хуліганських дій. він поводив себе агресивно. На вжитті заходи впливу він не реагував. Дуже часто і систематично зловживав спиртними напоями як і його мати потерпіла. Родина вела анти суспільний образ життя і постійно зловживала спиртними напоями.

В качестве меры пресечения суд избрал мужчине - содержание под стражей на 60 суток с правом внесения залога в сумме 165 тысяч гривен. Если вину задержанного докажут, ему грозит провести за решеткой от 7 до 15 лет.