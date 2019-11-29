Бил поленом по голове: жителя Харьковщины задержали за покушение на убийство соседа

На Харьковщине полицейские задержали 36-летнего жителя Первомайского района, который едва не убил соседа.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 28 ноября в полицию обратился 19-летний житель села Алексеевка. Он сообщил, что когда зашел в дом своего 70-летнего соседа, обнаружил его на полу в крови и без сознания.

Бригадой скорой помощи пострадавшего с травмами головы доставили в местную больницу.

Полицейские осмотрели жилье мужчины и изъяли вещественные доказательства.

Сведения о событии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Также установили злоумышленника, которым оказался 36-летний односельчанин потерпевшего. Мужчина признался в совершении преступления. Он пояснил, что во время распития спиртных напитков между ним и соседом возникла ссора. В ходе ссоры он схватил деревянное полено и начал бить им потерпевшего по голове. Избив соседа, он ушел.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. За совершение преступления ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.