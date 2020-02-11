Blackout из-за снегопада. Непогода на Харьковщине оставила без света больше 5 тысяч потребителей

Є там пошкодження, бригада під'їде через 2-3 години.

С самого утра телефоны энергетиков буквально "красные" от бесконечных звонков. Потребители звонят и в районные отделения, и в главный колл-центр "Харьковоблэнерго". Из-за непогоды обесточены дома в разных районах области. Обращения от жителей Харьковщины тщательно проверяют и оперативно регистрируют, чтобы быстро ликвидировать последствия снегопада, отправив на место аварийную бригаду.

Виктория Деменская, специалист управления по работе с бытовыми потребителями:

К сожалению, мы, действительно, столкнулись с большими потоками поступления звоночков в связи с аварийной ситуацией. В связи с погодными условиями. Массовые обрывы проводов наблюдаются, искрения. Когда звонит потребитель, мы должны проверить, не звонил ли он ранее, не зарегистрированы ли уже отключения в нашем программном комплексе.

Больше всего из-за стихии пострадали населенные пункты Харьковского района. Кроме того, снегопад натворил бед в Новой Водолаге. Без света остались более 5 тысяч потребителей. Энергетики говорят, шквальный ветер валил деревья, повреждая сети, а мокрый снег налипал на провода, обрывая их. Чтобы быстро восстановить электроснабжение использовали новую технику.

Денис Изместьев, мастер Мерефянского отделения:

Ветер дует, ветки ложатся на провода, обрывая вязки, замыкая провода, обледенение проводов - самые из-за ветра все проблемы. Техника очень удобная, её можно использовать и как бригадную, и как автомобиль с автоподъемником. Удобно пользоваться, загрузили бригаду, восстановились, место подготовили, рабочие работают, очень удобный автомобиль.

Непогода будет бушевать в области как минимум сутки, поэтому энергетики будут работать в усиленном режиме и круглосуточно принимать телефонные звонки от потребителей.

Александр Кишинский, заместитель тех. директора по роспределительным электросетям АО "Харьковоблэнерго":

При обнаружении оборванных проводов обязательно сообщать по телефонам в наш колл-центр АТ "Харківобленерего" для оперативной ликвидации и, не дай Бог, электротравм среди населения.

Вечером, 11 февраля, электроснабжение во всех населенных пунктах, которые обесточила стихия, восстановили. Чтобы ликвидировать повреждения в районах области работало больше 40 аварийных бригад.