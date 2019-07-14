 

Блэкаут в Нью-Йорке: электроснабжение восстановлено

14 июля 2019 г. 9:02
Источник: Интерфакс-Украина

Глава американской энергетической компании Con Edison Джон Макэвой заявил, что электроснабжение в Нью-Йорке полностью восстановлено после масштабного блэкаута, который задел больше 70 000 человек, сообщает CNN.

Причины сбоя на данный момент неизвестны. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отметил, что отключение электричества не было связано с инфраструктурными проблемами. "Нам повезло сегодня вечером", - добавил он. Также Куомо призвал водителей отказаться от поездок на личных автомобилях, так как некоторые светофоры до сих пор не работают.

Мэр Нью-Йорка Де Блазио поручил городским службам совместно с Con Edison установить причины сбоя.

Масштабный блэкаут произошел в Нью-Йорке вечером в субботу. Больше всего проблемы с электроснабжением коснулись центрального Манхэттена и Верхнего Вест-Сайда. Там без света оставались около 72 тысяч человек. Из-за сбоя была нарушена работа нью-йоркского метро, ​​на улицах не работали светофоры и фонари, что привело к пробкам на дорогах. Множество людей застряли в лифтах.

Проблемы с электроснабжением в Нью-Йорке состоялись в годовщину масштабной аварии в энергосистеме города в 1977 году. Тогда в ночь с 13 на 14 июля обесточенным оказался почти весь Нью-Йорк.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.