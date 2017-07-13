Блокада трибуны Рады: нардеп требует в первую очередь рассмотреть вопрос о снятии неприкосновенности. Видео

У группы депутатов, которые блокируют трибуну ВР два требования – включить в повестку дня законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов и проекта об Антикоррупционном суде.

"Почти каждый депутат в этом зале когда-то стоял на баррикадах, смело обвинял власть и блокировал трибуны... Прошло три года, посмотрите, как это выглядит сейчас. Мы не требуем проваливать нужные законы - многие, кто сейчас блокируют трибуну сами добивались, отстаивали и готовы голосовать за них. Мы требуем прекратить строить в парламенте бизнес-клуб и выполнить то, что записано в из программах. Мы хотим:

- включения в повестку дня законов об ограничении и отмены неприкосновенности

- включения в повестку дня закона об Антикоррупционном суде;

Мы будем этого требовать, пока есть возможности. Да, они игнорируют. Да, им все равно. Да, им плевать. Но мы на правой стороне - наши требования - это их обещания двадцатилетней давности. Стоим", - написал он.