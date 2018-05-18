Боевики ночью обстреляли Троицкое из артиллерии, погибли мирные жители

18 мая 2018 г. 9:20
Источник: Украинская правда

На Донбассе террористы обстреляли из тяжелой артиллерии жилые кварталы Троицкого, в результате чего погибли мирные жители.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Сегодня, 18 мая, около двух часов ночи оккупанты открыли огонь из 122-мм орудий по населенному пункту Троицкое. Зафиксировано 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, двое мирных жителей Троицкого погибли и двое ранены.

На место происшествия прибыли спасатели и бригада медицинской помощи.

Как сообщает пресс-центр ООС, российско-оккупационные войска 60 раз нарушили режим прекращения огня, из них 26 раз с применением орудий и минометов.

Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали отпор оккупантам.

По данным разведки, противнику нанесены потери: шесть оккупантов уничтожено и один ранен.

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