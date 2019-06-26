 

Боевики обстреляли дома мирных жителей в Авдеевке

26 июня 2019 г. 17:00
Источник: Интерфакс-Украина
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Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сторон (СЦКК) сообщает, что незаконные вооруженные формирования обстреляли жилые дома в Авдеевке Донецкой области в среду утром, 26 июня.

В результате обстрелов повреждения получили два дома.

"Украинская сторона СЦКК информирует, что сегодня, около 5 утра вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли населенный пункт Авдеевка, применив минометы калибра 120 мм. По предварительной информации, огонь велся по направлению Минерального", – сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) на своей странице в Фейсбук в среду.

Отмечается, что в результате вражеского обстрела на улице Лесной были повреждены два жилых дома, в частности, крыша, окна и стены.

"Сейчас на месте cобытия работает наблюдательная группа "Авдеевка" СЦКК", - говорится в сообщении.

 

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