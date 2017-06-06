Боевики обстреляли позиции ВСУ и пограничников в районе Павлополя - ГПСУ

06 июня 2017 г. 17:25
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Накануне террористы начали артиллерийский обстрел позиций ВСУ и пограничников в районе населенного пункта Павлополь, сообщили в Восточном региональном управлении ГПСУ. Частично повреждено здание отдела пограничной службы. Среди личного состава пограничного подразделения пострадавших нет

Минимум один снаряд неразорвавшийся, написал также в своем посте в социальной сети Фейсбук спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. Он добавил, обстрел завершился после 19.30, подразделения и резервы отряда приведены в боевую готовность

Видео: 

Боевики обстреляли позиции ВСУ и пограничников в районе Павлополя - ГПСУ - 06.06.2017

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