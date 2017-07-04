Богатые директора убыточных КП

Харьковские антикоррупционеры заподозрили должностных лиц "Харьковводоканала" в сомнительном розыгрыше очередного тендера - накануне из данных опубликованных на сайте электронных закупок «ProZorro» стало известно, что коммунальники намерены заключить договор на реконструкцию водовода от Ледного до 26 насосной станции с фирмой «Укртунельбуд» на сумму более 54 миллионов гривен. При том, что конкуренты в этой сделки были номинальные, а сумма экономии составили менее 1 %. И это не первый случай, когда действиями должностных лиц "Харьковводоканала" интересуются активисты и правоохранители Несмотря на то, что предприятие находится в постоянных должниках - только Облэнерго они задолжали более 700 миллионов гривен, - полиция заподозрила руководителей КП в в злоупотреблении служебным положением при проведении закупок в 2016-2017 году. Об этом стало известно из постановления Октябрьского суда, речь идет о расследовании уголовного производства по факту оказания услуг по поверки счетчиков. Кроме того, внимания антикоррупционеров привлекли и другие тендеры КП, которые больше к лицу сибаритам, чем нуждающимся коммунальным предприятиям - заказы лососевой икры килограммами и покупку новейшей плазмы в кабинет директор. Да и сам директор Виталий Панов, как свидетельствует его декларация, смог умножить свое состояние. Вместе с женой, которая также до недавного времени была бюджетным работником, они смогли за два миллиона гривен купить автомобиль "Мерседес" 2016 года выпуска и скопить немалое количество «налички».

Евгений Лисичкин, "Харьковский антикоррупционный центр"

Вона зараз декларує, що вона займається підприємницькою діяльністю, але підприємницька діяльність у 2016 році принесла не більше 150 тисяч гривень. Також у Віталія Панова та дружини готівки більше 300 тісяч доларів, більше 400 тисяч гривень, якщо Віталій Панов у бізнесі взагалі якщо слідкувати за його біографією не працював.

Сам Виталий Панов свое неожиданное богатство объяснять, никак не стал. В телефонном разговоре с корреспондентом АТН, он сообщил, что декларирует то, что положено по закону. Пояснять откуда берутся цифры считает не нужным. Как и его коллега по КП-бессеребреннику, директор "Харьковских тепловых сетей" Сергей Андреев, который еще минувшей зимой угрожал харьковчанам прекращением подачи горячей воды из-за долгов предприятия перед газовщиками. Как свидетельствует декларация, сам Андреев помимо своей основной работы, является еще и ростовщиков - дает в долг в долларах, и получает в гривнах. Причем, не боится рисковать и занимать деньги не частным лицам, а таким же убыточным предприятием.

Евгений Лисичкин, "Харьковский антикоррупционный центр"

Сергій Андрєєв також привернув нашу увагу, тому що він задекларував, що дав у борг іншому комунальному підприємству, теж до речі збитковому, Харківгорлифту, дав сто тисяч в борг, а також зазначив, що "Харківгорлифт" вже повернув йому 1,1 мільйон гривень, які він давав раніше у борг.

Сергей Андреев, директор КП "ХТС"

Есть прокуратура, она занимается - вопросов у них пока нету.

При этом коммунальщик лукавит, говоря, что у прокуратуры нет к нему вопросов. Если они пока не заданы по декларации, то уже второй год расследуются дела о хищениях на харьковских КП, как Харьковводоканале, так и ХТС, и еще ряде городских предприятий. Речь идет и миллионных растратах. Правда, достаточно вольготно себя коммунальники могут чувствовать и потому, что пока расследование завершено только по одному производству передано в суд. Экс-директор КП "Жилкомсервис" Александр Яковлев обвинен в хищениях 10 миллионов гривен. И свидетелями по его делу, в том числе, выступают и должностные лица ХТС и Харьковводоканала, которые, как подозревают следователи, действовали по одной схеме вывода средств через фиктивные фирмы.

Анализ деклараций был проведен "Харьковским антикоррупционным центром" в рамках проекта "Е_видповидальнисть" при поддержке Института освещения войны и мира (IWPR Ukraine) и МИД королевства Нидерландов.