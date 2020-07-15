Бои на границе Азербайджана и Армении: погибли 11 военных

Вчера, 14 июля, в результате вооруженного противостояния, которое продолжается с 12 июля, на границе Азербайджана и Армении погибли 11 военных.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что среди азербайджанских военных погиб генерал-майор армии, полковник, два майора и еще трое военнослужащих.

Армения потеряла четырех солдат и офицеров. Таким образом, за три дня боев с обеих сторон погибли не менее 16 человек.

Напомним, боевые действия начались 12 июля с заявления официального Баку об обстреле из артиллерийских установок. Ереван, в свою очередь, обвинил противника в попытке прорвать государственную границу.

На следующий день МИД Украины призвал стороны приложить максимальные усилия для деэскалации конфликта, после чего украинского посла Ивана Кулебу вызвали в МИД Армении, чтобы представить позицию Еревана по вооруженному конфликту с Баку.