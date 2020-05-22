"Более десяти тысяч предпринимателей ТЦ "Барабашово" могут оказаться без работы", - администрация рынка

В администрации торгового центра Барабашово прокомментировали последние заявления мэра Геннадия Кернеса о намерениях строительства дороги через территорию рынка Барабашово, а также планов открытия в Харькове нового коммунального рынка.

Сергей Зайцев, пресс-секретарь ТЦ "Барабашово"

Городской совет прекрасно знает, что своими действиями они ставят под угрозу существование как минимум 2,5 тысяч торговых мест. В то же время, победоносно заявляет с экранов коммунальных СМИ о том, что смогут создать около 400 торговых мест. Естественно, возникает вполне резонный вопрос - куда деться остальным более 2 тысячам людей? Цель - заставить непокорных предпринимателей соглашаться с незаконными дейсвиями городских властей

По словам Сергея Зайцева, без работы могут остаться более десяти тысяч харьковчан. Предприниматели говорят, коммунальные предприятия Харькова, количество которых с каждым годом увеличивается, становятся все более невыгодными городу.

Ирина Денисова, представительница предпринимателей ТЦ "Барабашово"

Можно привести сравнение - рынок Пролетарская. Торговый объект - магазинчик. Вот 18, 5 до 25 тысяч долларов. И если ты отдашь сразу. При арендной плате ежемесячно – 8, 5 тысяч. При том, что нужно платить и за свет, и за воду. Если тот, кто сидит в кресле мэра на столько наивен и он думает, что мы будем просто оборонятся - он ошибается. Мы будем защищаться и биться до победы

Прокомментировал заявления Кернеса и Народный депутат Украины и президент Концерна АВЭК и Ко Александр Фельдман. Он заявил, что будет поддерживать предпринимателей рынка.

Александр Фельдман, Народный депутат Украины, почетный президент ОАО "АВЭК и Ко"

Центральная власть - адекватные люди, которые не дадут чинить в правовом государстве рейдерский беспредел, и я сделаю все, чтоб предприниматели были защищены. Вынужденный карантин ударил по бизнесу десятков тысяч семей. Но вместо того, чтобы подержать людей, Кернес ставит бизнес харьковчан на грань выживания

Предприниматели говорят, будут в законном русле противодействовать незаконным действиям власти.