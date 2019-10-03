Более сотни погибших и полторы тысячи пострадавших в ДТП на Харьковщине - печальная дорожная статистика от полиции

Более сотни погибших и полторы тысячи пострадавших. Патрульные подводят дорожную статистику с начала текущего года. По словам полицейских, почти каждое шестое ДТП в Харьковской области - с пострадавшими, а всего за последние девять месяцев произошло почти восемь с половиной тысяч аварий. Еще хуже ситуация на территории области без учета города Харькова, рассказывает заместитель начальника управления превентивной деятельности Евгений Волошин.

Евгений Волошин, зам. начальника УПД ГУНП в Хар. обл.

Було скоєно 1743 ДТП, що майже на 7 відсотків більше, ніж було в минулому році. В минулому році ми мали цифру в 1637, тобто на майже 100 одиниць ДТП стало загалом більше. Але найбільш занепокоює стан більше кількості ДТП, в яких були потерпілі люди, або люди які загинули від цих ДТП. Від загальної кількості ДТП, які мали місце, ми маємо збільшення з минулим роком в порівнянні цих ДТП з потерпілими на 59%.

Совсем шокирующие цифры патрульные приводят по трассе Харьков-Красноград-Перещепино: там количество ДТП с пострадавшими или погибшими увеличилось в сравнении с прошлым годом на 36,7%.

Наиболее распространенными видами ДТП, по словам полицейских, остаются столкновения, наезды на припаркованные авто и препятствия. А вот основные причины, по словам харьковчан, имеющих уже солидный водительский стаж, - пренебрежение правилами дорожного движения водителями, как пример - превышение скорости, нарушение правил маневрирования и самое распространенное - водители в нетрезвом состоянии.

Александр, водительский стаж 14 лет

Проезд на желтый свет, потому как у нас, к сожалению, светофоры синхронно срабатывают, если загорелся красный - на другом уже загорелся зеленый, без задержки хотя бы секунд пять. Этого бы можно было избежать. И в нетрезвом виде, наверное, я думаю, что ничего не поменялось — это одинаково происходило и 10 лет назад, и сейчас.

Виктор, водительский стаж 36 лет

Безответственные, молодые безответственные водители на мощных машинах, на мощных, именно на мощных машинах, без достаточного опыта управления ими, такими машинами, и пьянство. Всё, других причин нет.

То, что любители водки повышают аварийную ситуацию на дорогах, подтверждают и патрульные.

Александр Огрызько, и.о. нач. отдела безопасности дорожного движения УПП в городе Харькове

Це один з основних причин дорожньо-транспортних пригод от загальної статистики - це вісім відсотків водіїв, які у стані алкогольного сп'яніння, но в нас є реагування, у нас є зростання кількості водіїв, які саме керують транспортним засобом у стані сп'яніння.

Уже с первого октября, по словам патрульных, начат комплекс профилактических мероприятий «Безопасность дорожного движения - это жизнь». Цель - предотвращение гибели и травмирования людей на дорогах Харьковщины.

Александр Огрызько, и.о. нач. отдела безопасности дорожного движения УПП в городе Харькове

Буде перевірено наявність техніки і її технічний стан, наявність матеріалів, піщано-сольової суміші, яка в зимовий період знижає швидкість та не допускає створення аварійних ситуацій. Буде проведена робота в дошкільних закладах. Особовий склад буде задіяний на інструктажах на виїздах на лінію водіїв, які обслуговують та надають послуги з обслуговування пасажирів.

Кроме того, планируется проведение флешмобов, акций, уроков, лекций и бесед, основное внимание будет уделяться детям.