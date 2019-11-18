Больницы, детские сады, ТЦ и жилые дома: в Харькове ищут взрывчатку в ряде объектов

18 ноября 2019 г. 18:30
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Работники полиции проверяют информацию о минировании ряда объектов в Харькове, которая поступила  электронную почту полиции сегодня, 18 ноября

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, в сообщении указывается о закладке взрывчатки во всех больницах города, торговых центрах, гостиницах, детских садах и двух десятках жилых домов.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Сейчас идет осмотр мест событий.

 

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