Больше 100 ДТП за выходные. Харьковские дороги очищают от снега и льда

Тротуары покрылись ледяной глазурью и стали крайне опасными для пешеходов, а вот на дорогах Харькова в понедельник ситуация лучше, говорят водители. Трассы с большим автотрафиком - в удовлетворительном состоянии, отмечают руководители, а вот внутриквартальные - как обычно, отстают.
Водители говорят - держат дистанцию и не превышают скорость во избежание столкновений с другими машинами, хотя некоторые отказались от руля и из-за непогоды пересели на общественный транспорт.
Мы стараемся сейчас не ездить, потому что скользко, опасно. Лучше пешочком.
Владимир, водитель
Стараются. Дороги более-менее разбиты в районах. Ничего не сделаешь, дворники, видите сами, - посыпают.
Рискует. А что делать - жить надо.
Сергей, водитель
Дороги вообще чистят. Кроме тротуаров, а по дорогам следят. Посыпают солью и песком, только тротуары - люди убиваются, сезон травмпунктов.
Самыми опасными харьковские дороги были в субботу, отмечают водители.
По данным полиции, тогда в течение суток произошло 113 ДТП. На проспекте Льва Ландау не разминулись сразу несколько автомобилей. Водитель автомобиля «Фольксваген» врезался в «Шкоду», а затем в авто «ЗАЗ».
А неподалеку от места этого ДТП, рассказали в патрульной полиции, произошла еще одна авария. Водитель автомобиля «Мерседес» не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген», который по энерции столкнулся с автомобилем «Тойота», который остановился впереди. Обошлось без пострадавших.
На выходных, чтобы помочь водителям и извлечь авто из ледяных ловушек, спасатели выезжали 4 раза.
Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Хар. обл.
Було надання допомоги двум каретам швидкої допомоги, а там вони з»їжджали з основної дороги в кювет. А також в Барвінківському районі сталася невелика... Вантажівка теж з»їхала з дороги і ще один легковий атвомобіль.
На дорогах области сохранится 1 уровень опасности - желтый.
В Службе автомобильных дорог Харьковщины сообщили: уже использовали более 3000 кубометров песчано-соляной смеси. Движение по автомобильным дорогам не останавливалось и не ограничивалось из-за непогоды.
Дорожники рекомендуют водителям грузового транспорта ограничить передвижения.
Другим водителям автотранспорта рекомендуют передвигаться на минимальной скорости, держать дистанцию и избегать резких маневров.