Больше 100 ДТП за выходные. Харьковские дороги очищают от снега и льда

Тротуары покрылись ледяной глазурью и стали крайне опасными для пешеходов, а вот на дорогах Харькова в понедельник ситуация лучше, говорят водители. Трассы с большим автотрафиком - в удовлетворительном состоянии, отмечают руководители, а вот внутриквартальные - как обычно, отстают.

Водители говорят - держат дистанцию ​​и не превышают скорость во избежание столкновений с другими машинами, хотя некоторые отказались от руля и из-за непогоды пересели на общественный транспорт.

Мы стараемся сейчас не ездить, потому что скользко, опасно. Лучше пешочком.

Владимир, водитель

Стараются. Дороги более-менее разбиты в районах. Ничего не сделаешь, дворники, видите сами, - посыпают.

Рискует. А что делать - жить надо.

Сергей, водитель

Дороги вообще чистят. Кроме тротуаров, а по дорогам следят. Посыпают солью и песком, только тротуары - люди убиваются, сезон травмпунктов.

Самыми опасными харьковские дороги были в субботу, отмечают водители.

По данным полиции, тогда в течение суток произошло 113 ДТП. На проспекте Льва Ландау не разминулись сразу несколько автомобилей. Водитель автомобиля «Фольксваген» врезался в «Шкоду», а затем в авто «ЗАЗ».

А неподалеку от места этого ДТП, рассказали в патрульной полиции, произошла еще одна авария. Водитель автомобиля «Мерседес» не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген», который по энерции столкнулся с автомобилем «Тойота», который остановился впереди. Обошлось без пострадавших.

На выходных, чтобы помочь водителям и извлечь авто из ледяных ловушек, спасатели выезжали 4 раза.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Хар. обл.

Було надання допомоги двум каретам швидкої допомоги, а там вони з»їжджали з основної дороги в кювет. А також в Барвінківському районі сталася невелика... Вантажівка теж з»їхала з дороги і ще один легковий атвомобіль.

На дорогах области сохранится 1 уровень опасности - желтый.

В Службе автомобильных дорог Харьковщины сообщили: уже использовали более 3000 кубометров песчано-соляной смеси. Движение по автомобильным дорогам не останавливалось и не ограничивалось из-за непогоды.

Дорожники рекомендуют водителям грузового транспорта ограничить передвижения.

Другим водителям автотранспорта рекомендуют передвигаться на минимальной скорости, держать дистанцию ​​и избегать резких маневров.